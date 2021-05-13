روسيا تُسجل 8 آلاف و380 إصابة جديدة بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و380 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد-19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و 913 ألفا و 439 إصابة.

وجاء في بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى أن 1347 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعراض سريرية، وهو ما يمثل 16.1 بالمئة من المصابين الجدد.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 2787 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 741 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 643 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 392 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 114 ألفا و723 حالة وفاة.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 9 آلاف و 349 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و527 ألفا 878 شخصا.