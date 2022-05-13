محمد بن زايد يتلقى التعازي في الشيخ خليفة غدا

يتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غدا السبت في قصر المشرف.



وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.



كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.



وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.