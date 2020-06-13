أوغندا تعتقل 4 صيادين بعد قتلهم غوريلا نادرة

اعتقلت السلطات في أوغندا ، أمس الجمعة، أربعة صيادين لدورهم في قتل الغوريلا الجبلية ذات الظهر الفضي النادرة، في منتزه بويندي بأوغندا والتي تعتبر نقطة جذب لرحلات السياح.

وأعلنت هيئة الحياة البرية الأوغندية في بيان، أعتقال 4 أشخاص على صلة بمقتل "رافيقي" القائد لأشهر مجموعة غوريلا، مضيفة أنه يعتقد أن "رافيقي" كان تبلغ من العمر 25 عاما، كما أن المجموعة التي تقودها غالبًا ما يزورها السياح في رحلات السفاري، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضاف البيان أن الصياديين المعتقلين سيتم تقديمهم إليى المحاكمة. ولم يحدد البيان التهم الموجهة إلى الصيادين بدقة.

وتم العثور على جثة "رافيقي" في 2 من الشهر الجاري، بعد يوم من الإبلاغ عن أختفاؤه، ويعتقد أنه قتل بالرمح.

وقال مسؤولون إن أحد الصيادين المعتقلين ويدعى بياموكاما فيلكس أعترف بأنه قتل رافيقي بالرمح، لكنه زعم أن قتله لرافيقي كان "دفاعا عن النفس" بعدما قامت الغوريلا النادرة بمهاجمته.

ويعتبر منتزه بويندي موطنا لما يقرب من نصف سلالة الغوريلات الجبلية في العالم، وهي أنواع مهددة بالأنقراض، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة عام 2010 فإن أعداد هذه السلالة تنخفض.

وتشير التقديرات إلى أن هذه السلالة ستنقرض في الغالب من حوض الكونغو قبل عام 2030، إذا لم تتخذ إجراءات للحفاظ على موطنهم وإيقاف الصيادين.