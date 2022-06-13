رئيس بولندا يحث ماكرون وشولتز على زيارة بلدتي بوتشا وإيربين بأوكرانيا

حث الرئيس البولندي أندريه دودا، المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة بلدتي بوتشا وإيربين خلال زيارتهما المرتقبة لأوكرانيا.

ونقل راديو بولندا، اليوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش قوله: "حث الرئيس مرارا وتكرارا المستشار شولتز والرئيس ماكرون على السفر إلى كييف وتفقد بوتشا وإيربين، ربما هذا سيغير نهجهم".

وأضاف: "على قناعة بأنه لا ينبغي للزعماء الثلاثة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقيام بأي تنازلات لروسيا".

وأشار المسؤول البولندي، في تصريح نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين، إلى أنه "ليس لديه أوهام" بأن الزعماء الثلاثة سيغيرون وجهة نظرهم بالكامل بعد زيارة أوكرانيا، لافتا إلى أن موقفهم من الوضع في أوكرانيا مختلف بشكل واضح اليوم مقارنة ببولندا.

وكان شولتز وماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد أعلنوا عزمهم زيارة أوكرانيا قبل قمة مجموعة السبع بنهاية يونيو الجاري، بهدف إظهار الوحدة الأوروبية والاجتماع بالرئيس الأوكراني.