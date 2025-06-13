المبادرة الفلسطينية: عدوان إسرائيل على إيران تصعيد خطير يهدد المنطقة

الحركة التي يتزعمها مصطفى البرغوثي قالت إن العدوان جاء "بتواطؤ ودعم أمريكي كامل"

نددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجمعة، بالعدوان الإسرائيلي على إيران، واصفة إياه بـ"التصعيد الخطير" الذي يُهدد المنطقة.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقالت الحركة التي يتزعمها مصطفى البرغوثي، في بيان: "الهجوم الإسرائيلي، المدعوم أمريكيا على إيران، يمثل تصعيدا خطيرا يهدد المنطقة بأسرها، كما يعدّ امتدادا لسلوك القرصنة والعدوان الإسرائيلي الذي طال فلسطين ولبنان وسوريا واليمن".

وتابعت: "حكام إسرائيل يتصرفون كأنهم قوة سيطرة إمبريالية على الشرق الأوسط بكامله، ويطمحون من خلال تدميرهم للقدرات الإيرانية لأن يسيطروا على دول المنطقة بكاملها عسكريا واستخباراتيا واقتصاديا وسياسيا".

وأنذرت "المبادرة الفلسطينية" من أن السماح لإسرائيل "بالاستمرار في اعتداءاتها الإجرامية فإنه لن تبقى أي دولة في المنطقة بمنأى عن أطماعها".

واستكملت قائلة: "إسرائيل لم تكن لتجرؤ على شن عدوانها لولا التواطؤ والدعم الكامل من الإدارة الأمريكية الذي أكدته تصريحات الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب".

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران في التاريخ الحديث، ويمثل انتقالا واضحا من حرب الظل التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

وبينما وصف ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، وقال إنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها اليوم، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.

ودعت المبادرة الفلسطينية، كل شعوب المنطقة إلى التكاتف في وجه العدوان الإسرائيلي من منطلق مصالحها المعرضة للخطر والمهددة.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي" على إيران، والذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي، عبر رسالة وجهها إلى شعبه، إسرائيل، بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.​​​​​​​