رويترز: خامنئي على قيد الحياة ويتلقى إحاطات الضربات الإسرائيلية

أعلن التلفزيون الإيراني، عن مقتل العالمين النوويين فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ومحمد مهدي طهرانجي، والجنرال غلام علي رشيد نائب قائد الجيش، وحسين سلامي (لقائد العام للحرس الثوري.

وذكرت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني، أن خامنئي على قيد الحياة لم يصب وتم اطلاعه على الوضع بعد الضربة الإسرائيلية.

وأفاد التلفزيون الإيراني عن انفجار جديد في موقع نطنز النووي، وسماع دوي انفجار جديد آخر في الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد إثر الضربات الإسرائيلية.

من جانبها، نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الضربات الإسرائيلية على إيران « مجرد البداية».

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران تستعد لـ «رد قاس» على الهجوم الإسرائيل.