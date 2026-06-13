أثار القميص الاحتياطي لمنتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026 موجة واسعة من الجدل، بعدما انقسمت الآراء حول تصميمه بين الإشادة والانتقادات اللاذعة، التي وصل بعضها إلى تشبيهه بـ"بيجامات الأطفال".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام بلجيكا، مساء الإثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويحمل القميص الاحتياطي لمنتخب بلجيكا طابعًا فنيًا مستوحى من أعمال الفنان الشهير رينيه ماجريت، حيث يغلب عليه اللون الأزرق السماوي مع تدرجات لونية تجمع بين الأسود والأبيض والوردي في تصميم سريالي لافت.

وحظي القميص بتقييمات متباينة من وسائل الإعلام العالمية، إذ أشادت شبكة "ذا أثلتيك" بالتصميم، مؤكدة أنه يواصل تميز بلجيكا المعتاد في قمصانها، كما وضعته شبكة "ESPN" ضمن أفضل القمصان الاحتياطية في البطولة.

في المقابل، وصفت صحيفة "ذا أوبزرفر" القميص بأنه من بين الأسوأ في المونديال، معتبرة تصميمه "أقرب إلى غلاف فقاعات ملون أو بيجامة أطفال"، في حين منحته صحيفة "ذا تايمز" تقييمًا مرتفعًا وضعه في صدارة التصاميم الأكثر تميزًا.

ويعكس الجدل الدائر حول القميص تباين الأذواق بين الجرأة الفنية والالتزام بالتصاميم التقليدية، ليصبح أحد أبرز حديث الجماهير قبل انطلاق منافسات البطولة.