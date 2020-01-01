ساوث ويست أير للطيران تؤكد الحاجة إلى زيادة عدد الركاب 3 أمثال لتجنب تسريح العمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز، إن الشركة تحتاج إلى زيادة عدد الركاب الذين يستخدمون طائراتها بمقدار ثلاثة أمثال مستواه الحالي بنهاية العام حتى تتجنب أول خفض طوعي للوظائف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاري كيللي الرئيس التنفيذي للشركة القول إنه أمام موظفي الشركة مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم طلب إنهاء العمل اختياريا أو تمديد فترة الأجازة بدون راتب للمساهمة في خفض نفقات العمالة في الشركة. وأضاف أنه رغم أن بعض العمال بالفعل حصلوا على أجازة فإن عدد العمال مازال يزيد عن حاجة الشركة حاليا.

يأتي ذلك في حين تعرض شركات الطيران الأمريكية على موظفيها مجموعة متنوعة من الحوافز للاستقالة، في إطار محاولات الشركات لخفض الإنفاق وتقليص حجم أنشطتها بما يتناسب مع التراجع الحاد في حركة السفر على مستوى العالم.

ورغم تحسن أعداد المسافرين منذ الانهيار الكبير في مارس الماضي، فإن عدد الركاب حاليا مازال أقل بنسبة 73 في المئة عنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحذر شركات الطيران الأمريكية من أنها ستضطر إلى تسريح آلاف الموظفين بحلول أكتوبر المقبل بعد انتهاء القيود المفروضة على تسريح الموظفين مقابل الحصول على دعم من الحكومة الأمريكية خلال الشهور الماضية.

وقال كيللي إن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والقيود التي قررت بعض الولايات والمناطق في الولايات المتحدة فرضها مجددا على الأنشطة الاقتصادية وكذلك إجراءات الحجر الصحفي تمثل تطورات غير إيجابية بالنسبة لصناعة الطيران ككل.

وأضاف "نشعر بالقلق الشديد من تأثير ذلك على الطلب الضعيف بالفعل على السفر".