 لوفتهانزا تتخلى عن صيغة الترحيب «سيداتي وسادتي» - بوابة الشروق
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لوفتهانزا تتخلى عن صيغة الترحيب «سيداتي وسادتي»

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:12 ص

ستصبح عبارة الترحيب "سيداتي وسادتي الأعزاء" جزءا من الماضي على متن رحلات مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في المستقبل.

فقد أكد متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت أنه بدلا من ذلك، سيتعين على أطقم العمل الترحيب بضيوفهم على متن الطائرة بصياغات محايدة بين الجنسين.

وتنطبق اللائحة على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركات "أوستريان" و"سويس" و"يورو وينجز" و"بروسلز" للطيران.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المهم بالنسبة لنا أن نراعي الجميع في خطابنا"، مضيفا أنه يمكن التفكير في مجموعة متنوعة من التعبيرات مثل "نهار سعيد" أو "مساء الخير" أو ببساطة "مرحبا على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن قرار استخدام الصيغ المناسبة سيتخذه قائد أو قائدة مقصورة القيادة.


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