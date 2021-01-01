الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تؤمن بأنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن تؤمن أنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين، وأنها ستحاول دفع كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.



وقال المتحدث، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سكاي نيوز"، إن إدارة بايدن ترى أنه قبل الدخول في أي حوار حول المفاوضات التي ستؤدي إلى حل الدولتين، يجب أولا استئناف الحوار والعلاقات التي قطعتها الإدراة الأمريكية السابقة مع الفلسطينيين .. مشيرا إلى أن الهدف من زيارة المبعوث الأمريكي الحالية لفلسطين هو فتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي.



وحول دور الولايات المتحدة في إعادة إعمار غزة، قال وربيرج: إن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستقدم 360 مليون دولار للفلسطينيين عبر الأمم المتحدة والأونروا والمؤسسات غير الحكومية الأخرى، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي علاقات مع "حماس" وليس لديها نية لأن تكون هناك علاقات معها، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية مباشرة للفلسطينيين.