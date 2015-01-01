محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.



واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف السرفيس بمدينة ناصر، والتقى عددًا من السائقين والركاب، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، بعد تعديل أسعار البنزين والسولار من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.



وأكد التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارات المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أية مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.