يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب «الاعتراف الغائب.. سياسات الصورة والتطابق» للكاتب والشاعر الراحل مهاب نصر، بتحرير وتقديم مينا ناجي، ليختتم ثلاثية كتاباته الفكرية التي تضم أيضًا «الحكاية على حافة النوم الكبير» الصادر عام 2024، و«الجغرافيا المقلوبة» الصادر عام 2025.

ووفقًا للناشر، يحمل الكتاب السمات التي ميزت الجزأين السابقين، من العمق واتساع الرؤية وجمال الأسلوب، وحرارة التدفق الفكري المدعوم بغزارة الثقافة وقوة الملاحظة، كما تكشف نصوصه عن حضور التكرار والمعاودة، في محاولة للإمساك بفكرة تتشكل وتتحول عبر سنوات طويلة من الكتابة، إذ يضم نصوصًا كُتبت على مدار أكثر من 27 عامًا.

من جانبه، كشف مينا ناجي، محرر ومقدم الكتاب، عن كواليس العمل على المشروع، موضحًا أنه تلقى من مهاب نصر قبل رحيله بأشهر قليلة جميع كتاباته، بعدما أوصاه بالحفاظ عليها ونشرها إذا حالت الظروف دون استكماله للمشروع بنفسه.

وقال ناجي إنه عمل على مدار ثلاث سنوات في تقسيم النصوص وتبويبها وتحريرها، إلى جانب البحث عن نصوص أخرى غير منشورة لدى أصدقاء الكاتب أو في مصادر مختلفة، لاستكمال المشروع في صورته النهائية، مضيفًا أنه كان يتعامل مع المواد وكأن مهاب نصر حاضر معه في كل خطوة، يناقشه في ترتيب الأفكار وبناء كل كتاب.