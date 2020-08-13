 النمسا: مركز توثيق لمنع التأثير السياسي لتركيا على المجتمع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا: مركز توثيق لمنع التأثير السياسي لتركيا على المجتمع

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 10:15 م

أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج والمرأة فى النمسا، أنها تعمل بالتعاون مع وزير الداخلية كارل نيهمر على منع التأثير السياسي التركي على المجتمع النمساوي من خلال مركز توثيق يتابع ويرصد حركات التطرف عن طريق مراقبة الجمعيات التابعة للجالية التركية فى النمسا.

وقالت راب فى تصريحات، اليوم الخميس، إن الجمعيات والكيانات التى تمثل الجالية التركية في فيينا مشكوك في الدور الذي تلعبه فى البلاد، مشيرة إلى أن التحاور معهم صعب للغاية.

وأضافت أن الحكومة استشعرت خطرا منذ اندلاع الصراعات بين الأتراك والأكراد في فيينا في يونيو الماضي؛ ما تطلب التصدي لما يسمى بالمجتمعات الموازية في أجزاء معينة من العاصمة فيينا.

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