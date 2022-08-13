بيولي رغم فوز ميلان برباعية: لم نقدم الأداء المثالي بالنسبة لي

أكد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، على أهمية الفوز أمام أودينيزي، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان على أودينيزي، بنتيجة (4-2)، مساء اليوم السبت، على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في تصريحاته لقناة دازن عقب اللقاء: " لم يكن الأداء مثالي بالنسبة لي في هذه المباراة، لقد تلقت شباكنا هدف بعد فترة وجيزة من انطلاق اللقاء".

تابع:"قدمنا كرة قدم جيدة خلال النصف ساعة الأخيرة ، ولكن من الناحية الفنية كان يمكننا تقديم أداء أفضل لكننا سنركز على الأشياء الإيجابية، في المرحلة الدفاعية ، نحتاج إلى العمل بشكل أفضل ، وتطوير هذه المواقف ".

وأضاف:"تلقينا هدفين من الكرات الثابتة ، وتشتت انتباهنا عندما سجلوا الهدف الأول، عندما نعمل بشكل جيد في الهجوم ، فإن المدافعين يستفيدون منها أيضًا، يمكننا الحفاظ على خط الدفاع، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء ونحتاج إلى العمل عليها ".

وأكمل:"أنتي ريبيتش لاعب قوي للغاية، لقد بدأ بأفضل طريقة ، أنا سعيد بأدائه، العمل الذي يقوم به للفريق مميز ، وتحركه بدون الكرة لخلق المساحات ، بعيدًا عن الأهداف المسجلة ، رائع. "

وواصل:"إبراهيم دياز، المركز الذي يشغله في الملعب نطلب منه التواجد في المنطقة الهجومية ويكون فعالاً في المساعدة، وأعتقد أنه قدم مباراة جيدة".

وأضاف:"تشارلز دي كيتليري ، إنه لاعب ذكي ، يمكنه قراءة بعض المواقف مقدمًا ، لذا فهو لا يزال في أفضل حالاته، لا شك في موهبته ، لكنه انضم إلى النادي من دوري مختلف وسيحتاج إلى وقت للتكيف".

وأتم"نحن بالفعل في حالة جيدة ، لدينا قوة واللاعبون يحبون اللعب بهذه الطريقة، إذا ركضنا بشكل جيد يمكننا السيطرة على المباريات ونشعر بأننا أفضل من خصومنا ".

يذكر أن ميلان سيزور أتالانتا في الجولة الثانية الأسبوع المقبل، الذي فاز بأول مباراة له هذا الموسم على سامبدوريا 2-0 خارج ملعبه.