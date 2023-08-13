الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود دون وقوع خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي دمّر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، دون وقوع خسائر أو أضرار.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان لها، اليوم الأحد، إنه "في حوالي الساعة الرابعة فجرا، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة دون طيار ضد مرافق في روسيا الاتحادية".

وأفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن "القوات الروسية صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا".

وقال سافتشوك، في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك": "صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع "المركز" خمس محاولات في اتجاه كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي، لمجموعات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعين للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".

وأضاف سافتشوك أن "خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم".

كما ذكر أن "مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف، محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني، وقضت على نحو 10 أشخاص وتدمير عربة قتالية مصفحة".