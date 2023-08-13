نائب رئيسة تايوان يصل إلى نيويورك

وصل نائب رئيسة تايوان، لاي تشينج-تي، إلى نيويورك، مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث سيتوقف هناك، في طريقه إلى باراجواي، الحليف الدبلوماسي لتايوان في أمريكا الجنوبية.



وكان في استقبال نائب رئيسة تايوان لدى نزوله من سلم الطائرة بمطار "جون إف.كينيدي" الدولي، انجريد لارسون، وهي المديرة الإدارية للمعهد الأمريكي، بمكتب شئون تايوان في واشنطن، بالإضافة إلى هسياو بي خيم، مبعوثة تايون لدى أمريكا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.



وبعد وصول موكبه إلى قصر "لوت نيويورك"، حوالي الساعة العاشرة مساء أمس، قام لاي لفترة وجيزة بتحية ومصافحة مؤيديه وهم يلوحون بأعلام جمهورية الصين، قبل أن يتوجه إلى الفندق.



وكان نائب رئيسة تايوان، قد غادر أمس السبت تايبيه فى مستهل جولة تستمر سبعة أيام يزور خلالها باراجواي ويتوقف في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقضي يوما، في طريقه إلى مدينة "أسونسيون" عاصمة باراجواي.



وفي مطار "تايوان تاويوان" الدولي، أكد لاي أنه سيحضر مراسم تنصيب رئيس باراجواي الجديد، سانتياجو بينا.



وذكر لاي أن رحلته لا تهدف فحسب إلى تعزيز العلاقات بين تايوان وباراجواي، لكن أيضا دعم المزيد من التعاون بهدف تعزيز الرخاء.



وباراجواي واحدة من الدول الـ14، التي تحافظ على علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.



وقال لاي إنه سينتهز هذه الفرصة لعقد لقاءات مع ممثلين من دول أخرى، ذات تفكير مماثل لإظهار أن تايوان، دولة تدعم بقوة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.



وأضاف لاي "نود أيضا أن نطلع المجتمع الدولي على الجهود التي بذلتها تايوان للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وعلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، قال لاي أمس السبت إنه "متحمس للقاء الأصدقاء الأمريكيين"، خلال توقفه في نيويورك، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.



وسيغادر وفد تايواني مكون من 50 عضوا، برئاسة لاي، نيويورك متوجها إلى باراجواي، بعد غد الاثنين.



ومن المقرر أن يغادر لاي يوم الأربعاء المقبل، مدينة "اسونسيون"، متوجها إلى سان فرانسيسكو، قبل عودته إلى تايبيه يوم الخميس.