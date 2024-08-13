نيابة بورسعيد تستدعي طبيب أجرى عملية ولادة قيصرية أودت بحياة سيدة

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قررت النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، استدعاء الطبيب "أحمد.ف.ص"؛ للمثول أمام جهات التحقيق لسؤاله عن واقعة وفاة سلمى إبراهيم الطوبشي، أثناء قيامها بإجراء عملية ولادة قيصرية أدت لحدوث نزيف مهبلي حاد أسفر عن وفاتها.

وأمرت نيابة بورسعيد، بتقرير رسمي من نقابة الأطباء يفيد حصول الأطباء الذين حضروا العملية على شهادة مزاولة المهنة، والتصريح لهم بإجراء عمليات جراحية من عدمه.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد؛ لإعداد تقرير تفصيلي عن حالة المستشفى الخاص التابع لأحد النقابات المهنية بنطاق حي المناخ والذي تم إجراء عملية الولادة به.