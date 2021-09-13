تحميل عصابات المسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة على سجن في الإكوادور

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صرح مسؤولون في الإكوادور اليوم الإثنين بأن أفراد عصابات هاجموا سجنا بالقرب من العاصمة الاقتصادية، جواياكيل، بطائرات مسيرة مسلحة.

وأعلنت إدارة السجون اليوم الإثنين: "وقعت ثلاثة تفجيرات دمرت أسقف مركز الاحتجاز".

وأضافت: "يبدو أن الهجوم كان موجها مباشرة لقادة عصابات إجرامية. هذا خطير جدا ونحن في منتصف حرب بين عصابات دولية".

لم يصب أحد في الهجوم.

شهدت الإكوادور أعمال عنف متكررة في السجون في الشهور الأخيرة. ففي تموز/يوليو، قُتل ما إجماليه 21 شخصا في أعمال شغب في سجون في كوتوباكسي وجواياكيل. وفي شباط/فبراير، قُتل 79 شخصا في اشتباكات عنيفة بين عصابات متنافسة في عدة سجون.





