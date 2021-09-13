المملكة المتحدة تلغي عقدا لشراء لقاحات كورونا من شركة فالنيفا الفرنسية

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قالت شركة فالنيفا أس إي الفرنسية للأدوية اليوم الاثنين إن الحكومة البريطانية ألغت عقدا لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، فيما تعد ضربة لجهود الشركة الفرنسية لتطوير بديل للقاحات الحالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة الفرنسية رفضت ما قالته الحكومة البريطانية بشأن خرقها لالتزاماتها وفقا للاتفاق، وكانت بريطانيا قد وافقت العام الماضي على شراء 100 مليون جرعة من فالنيفا.

وقد ارتفعت أسهم شركة فالنيفا خلال الأسبوع الماضي بسبب التفاؤل بشأن إمكانية أن يعمل لقاحها على مساعدة اللقاحات الحالية بأسلوب مختلف.

ويستند اللقاح الذي تطوره الشركة على أسلوب قديم تم استخدامه في التطعيم ضد شلل الأطفال و التهاب الكبد، لانه يستهدف الفيروس بأكمله وتوقع بعض العلماء أنه يمكن أن يقاوم سلالات فيروس كورونا بصورة أفضل.

وقال أوليفييه ناتاف رئيس شركة استرازينيكا في فرنسا لإذاعة بي اف ام " الاختراعات تعنى القبول بالمخاطر".

وأضاف: "هذه تمثل ضربة. من المهم أن يكون لدينا لقاح جديد وتكنولوجيا جديدة من شأنها مساعدة اللقاحات الأخرى".

وقالت فالنيفا اليوم إنها تتوقع الحصول على الموافقة الأولية في وقت لاحق من هذا العام.