تزايدت العمليات البحثية عن موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2022 من قبل الطلاب، وذلك لتسجيل الرغبات والالتحاق بالمعاهد المتاحة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبدأ خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2022.

ومن المقرر، أن يتم فتح رابط تسجيل الرغبات للطلاب وفقًا للحد الأدنى للقبول بالكليات، والقواعد والشروط المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2022

ويتساءل الطلاب، عن موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2022، حتى يتمكنوا من ملء الرغبات دون مواجهة أي صعوبة عند التقديم.

ويستطيع الطالب الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية من هنـــــا، لبداية كتابة قائمة الرغبات التي يرغب بها.

وفي سياق متصل، يمكن للطالب تسجيل الرغبات من خلال معامل الحاسب الآلي المختلفة التي تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب مع بداية مرحلة التنسيق في تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، في إطار مساعدة الطلاب للتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

يستلزم على الطالب إتباع الخطوات التي نستعرضها لك في السطور التالية حتى يتمكن من إتمام تلك الخطوة.

أولًا: اضغط على تنسيق الدبلومات الفنية بعد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: قم بتحديد نوع الدبلوم الخاص بك "زراعي، تجاري، صناعي".

ثالثًا: اختر نظام الدراسة سواء كان " 3-5 سنوات"

رابعًا: إدخل رقم الجلوس الخاص بك.

خامسًا: قم بكتابة الرقم السري.

سادسًا: عليك تسجيل الرغبات الخاصة بك وفقًا للكليات المتاحة للطالب، والتوزيع الجغرافي.

سابعًا: في النهاية اضغط على أيقونة حفظ.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خصص مكتب التنسيق الإلكتروني نسبة 10% لتنسيق الدبلومات الفنية وتسجيل الرغبات للحاصلين على شهادة الثانوي الفني بأنواعه وبنظاميه 3 و5 سنوات في الكليات والمعاهد.