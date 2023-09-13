القابضة للصناعات الغذائية: 11 شركة تشارك بمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية

- القابضة للصناعات الغذائية: 20 سيارة متنقلة تشارك بالمعرض بتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 25%

- القابضة للصناعات الغذائية: طرح 1000 طن دواجن مجمدة بالمجمعات بسعر 85 جنيها للكيلو

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

وأفاد التقرير، بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، مشيرًا إلى أن الشركة تشارك في 42 معرضًا فرعيًا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض، والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيهًا بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي.

وأكد التقرير، أنه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيهًا، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيهًا، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيهًا للزجاجة.

وأشار التقرير، إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيهًا، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

فيما شدد التقرير، على أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.