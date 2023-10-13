وزيرة الخارجية الألمانية تصل إسرائيل «في زيارة تضامنية»

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل اليوم الجمعة في زيارة تضامنية، بحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية.

وبجانب المحادثات السياسية، من المقرر أن تلتقي بيربوك مواطنين ألمان هناك.

وقبل مغادرتها برلين في وقت مبكر من صباح اليوم، أدانت بيربوك مرة أخرى بشدة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وقالت: "لقد ارتكبت حماس فظائع مفزعة خلال الأيام الماضية"، مضيفة أن الهجمات الإرهابية نقطة تحول وحشية بدأ معها عصر جديد لشعب إسرائيل، وقالت: "من المهم أن ننظر ونسمي هذا الإرهاب باسمه".

وبحسب معلومات من عائلة المواطنة الألمانية شاني لوك، التي يُزعم اختطافها في قطاع غزة، تعتزم بيربوك أيضا مقابلة والدتها. وأعلنت عائلة الشابة البالغة من العمر 22 عاما في مدينة زولتس آم نيكار الألمانية أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في مكان سري.

وأفادت تقارير بأن شاني لوك وقعت كرهينة لدى حركة حماس خلال تواجدها في مهرجان موسيقي في صحراء النقب. وطلبت والدتها المساعدة لابنتها مرة أخرى في رسالة عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، مضيفة أن ابنتها أصيبت بجروح خطيرة، لكنها على قيد الحياة. وتعتقد العائلة أن شاني لوك موجود في قطاع غزة.