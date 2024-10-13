شريف الجبلي: جزء كبير من الصناعة التركية في طريقه لنقل استثماراته إلى مصر

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، أن «جزءا كبيرا من الصناعة التركية يريد نقل وإقامة صناعاته في مصر؛ نتيجة ارتفاع سعر العمالة والطاقة بشكل كبير جدا في تركيا».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن تراجع القدرة التنافسية للصناعة التركية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بيئة تمكنها من الحفاظ على تنافسيتها.

وتابع: «مصر كانت أقرب دولة رأوها مناسبة لصناعاتهم، ولذلك استثمارات كثيرة جدًا ومصانع تركية كثيرة جدا قادمة في الطريق»، لافتا أن مصر تمتلك الآن عددا جيدًا من المدارس الصناعية التي أنشأها القطاع الخاص، والتي ستسهم في توفير أيدي عاملة مدربة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية، بالإضافة إلى توافر الكثير من الخامات والموانئ للتصدير، مشددا أن جودة الطرق في مصر أصبحت تضاهي أعلى المستويات العالمية في الدول المتقدمة.

وتطرق إلى أهمية التمويل في دعم الصناعة، موضحا أن الدولة كانت قد طرحت مبادرة لتوفير تمويل بفائدة 8%، ولكن تم إلغاؤها بسبب الظروف الاقتصادية؛ ليصل سعر الفائدة حاليا إلى 30%.

ورأى أن «10% هي أعلى فائدة يمكن تطبيقها على تمويل الصناعة؛ من أجل ضمان نجاحها».