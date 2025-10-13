مكتب إعلام الأسرى: وصول 154 أسيرًا محررًا من المبعدين إلى مصر

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، وصول 154 أسيرًا محررًا من المبعدين إلى مصر.

وقال المكتب في بيان مقتضب: «استلام الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج وعددهم 154 أسيرًا حيث جرى نقلهم إلى جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات الإفراج عنهم ضمن تنفيذ مراحل صفقة طوفان الأحرار».

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.

فيما أطلقت إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه رام الله ومن سجن كتسيعوت باتجاه قطاع غزة.

وبحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و162 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل أن يتم إبعاد غالبيتهم إلى مصر، إضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.