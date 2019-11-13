 إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
عمرو محمد
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 6:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 6:50 ص

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، مقتل القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.

وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية شن غارات موسعة على قطاع غزة، بعد تصعيد الاحتجاجات ما بين الجانبين بعد مقتل بهاء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن جولة قصف غزة الحالية قد تستغرق وقتًا هذه المرة، لأن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي كان يخطط لهجوم جديد.


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