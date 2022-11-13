 المستشار الألماني يصل فيتنام في مستهل زيارته لقارة آسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يصل فيتنام في مستهل زيارته لقارة آسيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:02 ص

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، صباح اليوم الأحد، للعاصمة الفيتنامية هانوي في مستهل زيارته لقارة آسيا التي تستمر أربعة أيام.

ويعتزم شولتس التوجه لاحقا إلى سنغافورة، وسوف يشارك في قمة مجموعة العشرين "جي 20"، التي تضم أكبر قوى اقتصادية بالعالم، والتي تنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية.

وسيجري المستشار الألماني مشاورات هناك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج بشأن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والغذاء وكذلك بشأن وضع الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغى مشاركته في القمة وسيرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف.


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