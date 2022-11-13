قالت الفنانة أنوشكا، إن تكريم الفنانة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو زكري؛ على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، هو تكريم لكل الفنانات، معقبة أن: "لبلبة وكاملة تركتا بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية".



وأضافت، في تصريحات لقناة"dmc"، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، أن مثل هذه التكريمات تدفع الفنانين للاستمرار في بذل الجهود، والعطاء لإنتاج كل ما هو مميز، ويفيد المجتمع والدولة.



وتابعت أنوشكا أن مسلسل راجعين يا هوا مميز بكل المقاييس، خصوصًا أنه من إخراج أسامة أنور عكاشة، الذي أبدع في تجسيد رواية الأحداث، والاهتمام بالتفاصيل كافة.



وقد ظهرت الفنانة أنوشكا ببدلة سوداء اللون، يزينها تطريز ذهبي وأخضر، وأكملت إطلالتها بحقيبة ومجوهرات ذهبية اللون.



ويذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 تنطلق مساء الأحد، بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلمًا طويلًا، و18 فيلمًا قصيرًا، و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضًا، و57 عرضًا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلمThe Fabelmans الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.