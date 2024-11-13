إمام عاشور يكذب كهربا في واقعة شيكابالا

نسف إمام عاشور، لاعب الأهلي، الرواية التي حكاها زميله في القلعة الحمراء محمود كهربا حول واقعته الشهيرة مع محمود شيكابالا في مباراة القمة، والتي قال فيها أن الفهد الأسمر طالب إمام بالعودة مجددا للقلعة البيضاء.

قال إمام عاشور في لقاء مع برنامج «حارس الأهلي» على «قناة الأهلي»:" لاعبو الزمالك كلهم أصدقائي، ناس كتير كلموني في إصابتي الأخيرة، شيكابالا لم يكلمني ولا أتواصل معه منذ فترة".

وكشف إمام عاشور كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا في مباراة القمة، قائلًا:" اللعبة التي تحدث معي فيها شيكابالا.. قال لي أنا زعلان منك، علشان بكلمك وانت ما بتردش، قولتله كلمتك كذا مرة وانت ما ردتش عليا".

أضاف إمام عاشور:" بعدها كان دونجا يلتحم معي ويضربني في تدخله على الكرة، قلت لشيكابالا خد بالك هديله الإنذار التاني وهطرده، ساعتها شيكابالا ضحك وقاله قوم يا دونجا".

وكان كهربا قد روى رواية في وقت سابق عن واقعة إمام عاشور وشيكابالا الشهيرة في مباراة القمة، وأكد أنه مفوض من إمام عاشور لكشف ما حدث بينه وبين شيكابالا، مشيرا إلى طلب شيكابالا من إمام عاشور العودة مجددا لنادي الزمالك، لكن إمام عاشور رد «أنه في حتة تانية» على حد وصف كهربا نقلا عن عاشور.