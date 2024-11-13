قالت الدكتورة هند فروح، مدير معهد التخطيط والإسكان التابع لوزارة التخطيط، إن «القاصي والداني يشهد بحدوث طفرة في ملف الإسكان الاجتماعي».

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى معاناة مصر قبل أكثر من 10 سنوات من مشكلة العشوائيات بشكل واضح نتيجة عدم توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة، والتي ساهمت في زيادة الهجرة من الريف إلى المدن بسبب عدم توافر الخدمات في الريف.

وأوضحت أن مشروع الإسكان الاجتماعي نجح في تنفيذ 794,350 ألف وحدة سكنية حتى الآن، فضلا عن مشروعات سكن كل المصريين، وجنة، ودار مصر؛ للطبقات المتوسطة.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي نجح في إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خضراء (صديقة للبيئة)، منوهة أن الوزارة توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة لكل شريحة، شاملة السكن و الخدمات.

وأشارت إلى توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، قائلة: «أي شخص يتقدم سيحصل على وحدته، إن لم يكن الآن؛ فدوره سيأتي قريبا».