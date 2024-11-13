فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للعدوان وإدخال المساعدات لشمال غزة

طالب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة؛ مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا خلال جلسة مجلس الأمن ليل الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل فوري، لاسيما إلى شمال غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وعودة السكان إلى مناطقهم التي هجروا منها، وبذل جهود فورية للإغاثة وإعادة الإعمار.

ونفى مزاعم الكيان الصهيوني، بشأن دخول شحنات المساعدات الإنسانية، قائلا: «إسرائيل تدعي أن شحنات المساعدات الإنسانية تدخل والمعابر مفتوحة والأسواق مزدهرة وتلوم الأخرين على الحصار الذي تفرضه، بينما الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وكل دول العالم تقول عكس ذلك، وتؤكد أنها لا تسمح بإيصال المساعدات وعندما تسمح بإدخالها تمنع وصولها والتجويع والتهجير القسري على نطاق واسع».

واستنكر قتل الاحتلال الإسرائيلي لـ182 صحفيا فلسطينيا لمنعهم من نقل الحقيقة، مطالبا بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة لكشف حقيقة الوضع الكارثي الذي سببه الاحتلال.

وشدد بأن الاحتلال الإسرائيلي؛ لن يسمح بذلك؛ لأنه يعلم بأن ما ستشير إليه وسائل الإعلام الدولية سيؤدي إلى «زلزال أخلاقي وسياسي».