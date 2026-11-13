أهالي الأقصر يناشدون وزير الأوقاف دعم أسرة الإمام المتوفى أثناء خطبة الجمعة

ناشد عدد كبير من المواطنين في الأقصر، وفي مقدمتهم أهالي قرية حاجر كومير بمركز إسنا، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، التدخل لدعم أسرة الشيخ حمادة عبدالوهاب، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد في القرية، الذي توفي إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء إلقاء خطبة الجمعة، وترك خلفه 3 أبناء يحتاجون إلى الرعاية والمساندة.

وأوضح الشيخ علي جمعة، أحد أهالي قرية حاجر كومير، أن الإمام الراحل كان كفيفًا ويعاني من متاعب بالقلب، وأن اثنين من أبنائه يعانيان من ضعف شديد في الإبصار، ويحتاجان إلى رعاية طبية مستمرة، مطالبين بتوفير الدعم اللازم للأسرة لمساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية والطبية بعد وفاة عائلها.

وأضاف جمعة، لـ"الشروق"، أن مناشدات الأهالي تدور حول ضرورة صرف إعانة استثنائية لأسرة الراحل، والتكفل بعلاج أبنائه، إلى جانب العمل على استمرار مكتب تحفيظ القرآن الكريم المجاني الذي قام بتأسيسه في القرية، وعدم توقف نشاطه بعد وفاته، وإطلاق اسمه عليه؛ تخليدًا لذكراه واستمرارًا للنشاط الدعوي والتعليمي الذي بدأه خلال سنوات عمله.

ورحل الشيخ أثناء وجوده فوق المنبر، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أبناء قريته، الذين استعادوا سيرته ومواقفه، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أوضاع أسرته والاستجابة لمطالبهم.