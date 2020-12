قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه توجه، اليوم الأحد، إلى عاصمة إقليم تيجراي ميكيلي، مشيرًا إلى أنه التقى بقادة قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وكذلك الإدارة المؤقتة لتيجراي.

وأضاف أحمد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن أعمال البنية التحتية جارية في الإقليم، فضلًا عن استمراره في تقديم الإغاثة الإنسانية للسكان، متعهدًا بملاحقة عناصر جبهة تحرير الإقليم.

Went to Mekelle and met with commanders of the ENDF as well as the Provisional Administration of Tigray. Telecom & electricity currently being restored after repairs; infrastructure works underway & humanitarian relief provided. We will continue apprehending the criminal clique. pic.twitter.com/EkM2szlv7S