أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 16 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 16 مليون منذ بدء الوباء، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وهذا أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في أي دولة بجميع أنحاء العالم.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 219 ألفا و510 حالات، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16 مليون و67 ألفا و31 حالة، طبقا لبيانات الجامعة اليوم الأحد.

وتوفي 2368 شخصا أمس السبت بسبب الفيروس، في أعقاب رقم قياسي مرتفع تم تسجيله أمس الأول الجمعة وهو أكثر من 3300 حالة وفاة.

وبشكل إجمالي، توفي 297 ألفا و837 بعد إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة.

وتستعد أمريكا لبدء أكبر برنامج تطعيم في تاريخها في الأيام المقبلة، بعد أن سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح "فايزر/ بايونتك".