الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 150 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي بشأن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات الغرب، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للألوية الميكانيكية الـ14، 43، 60، 115، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا وإيفانوفكا وياغودنويه في مقاطعة خاركوف ومنطقة بحيرة ليمان".

وأضاف التقرير: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 55 عسكريا وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، ومركبتين عسكريتين مدرعتين".

وتابع التقرير: "على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات المركز هجمة لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الـ 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 100 عسكري، إضافة إلى تدمير دبابة وسيارتين".