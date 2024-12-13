قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تجاوزات الشرطة موجودة في أغلب دول العالم.

وأشار خلال لقائه لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، إلى أن الولايات المتحدة تُطبق القانون بشكل صارم، ولا يوجد مواطن أمريكي يُشارك في أي تظاهرات في الولايات المتحدة يمكن أن يتجاوز في المظاهرات.

وأضاف أن حقوق الإنسان هي أداة من أدوات الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول المتنامية لتحقيق بعض المصالح، مشيرًا إلى أن تفادي الضغوط الغربية يكون من خلال أن تبادر الدولة بتحسين حقوق الإنسان.

وأوضح أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهدف للحفاظ على كرامة المواطن المصري، والتصدي لأي انتهاكات تُرتكب ضد المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ذات طبيعة استشارية للأمم المتحدة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات، ولأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

ونوه أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.