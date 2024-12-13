طقس اليوم: معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 21 14

العاصمة الادارية 20 12

6 اكتوبر 21 11

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 20 13

دمياط 23 16

بورسعيد 21 18

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 23 10

رفح 21 14

رأس سدر 21 11

نخل 22 03

كاترين 19 02

الطور 24 12

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 18

الاسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 11

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 13

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 15

حلايب 24 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 19

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 10

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 26 13

الوادى الجديد 26 07

أبوسمبل 25 11

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى



مكة 32 19

المدينة 29 12

الرياض 27 10

المنامة 25 19

أبوظبى 26 17

الدوحة 26 18

الكويت 25 12

دمشق 17 01

بيروت 20 14

عمان 15 07

القدس 16 08

غزة 21 17

بغداد 21 06

مسقط 26 20

صنعاء 25 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 23 14

تونس 20 09

الجزائر 17 08

الرباط 19 06

نواكشوط 33 19

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 06 05-

إسطنبول 09 04

إسلام آباد 18 02

نيودلهى 22 07

جاكرتا 33 26

بكين 03 05-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 10 02

أثينا 16 08

روما 12 08

باريس 04 01-

مدريد 09 00

برلين 03 02-

لندن 07 05

مونتريال 05- 12-

موسكو 06- 10-

نيويورك 01 03-

واشنطن 07 02-

أديس أبابا 24 08