كشف الإعلامي إيهاب الكومي كواليس رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، عن القلعة البيضاء، وتفاصيل اجتماعه الأخير مع حسين لبيب وطلباته قبل الرحيل.

قال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" انفردنا في وقت سابق بتلقي جوميز عرضا سعوديا، ووضع البرتغالي شرطا للاستمرار، وهو ما حدث لاحقا".

أضاف:" قلنا هذا الكلام في التوقيت الذي أكد فيه مسؤلو نادي الزمالك أنهم توصلوا مع جوميز لاتفاق على تجديد التعاقد".

أوضح:" عرض الفتح لم يكن أول عرض، تلقى جوميز 3 عروض خارجية، لكن العرض الجاد كان عرض الفتح السعودي، جوميز طلب بعض المتطلبات من إدارة الزمالك، متعلقة برحيل بعض اللاعبين ومستحقات وبعض الأمور الأخرى".

أشار:" جوميز راتبه 60 ألف دولار، وطلب أن يصل راتبه إلى 130 ألف دولار هو ومساعديه، والزمالك عرض أن يتم تعديل الراتب لـ 90 ألف دولار، بسعر الدولار الحالي".

أكد:" جوميز طلب أكثر من مرة زيادة عقود اللاعبين، وكان الرد أنه ليس من اختصاصه، إلى جانب طلبه بعض التدعيمات التي لم تلبيها الإدارة".

شدد الكومي:" لكن الزمالك لن يتوقف على جوميز، الزمالك يمتلك الكثير من أبنائه المديرين الفنيين، على أعلى مستوى".

واصل:" أحمد مجدي ومعه حازم إمام الصغير سيقودا الزمالك أمام المصري، لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي، المقابل المادي هو ما سيحدد المدير الفني للزمالك، هناك بعض الناس قالوا كيروش سيتولى تدريب الزمالك، وأنا أستبعد ذلك، لأن طلباته المالية كبيرة للغاية، ومن الممكن أن يتواجد كوبر".

أتم الكومي:" حسين لبيب حريص على دعم الفريق في هذه الفترة بالتواجد في التدريبات، مباراة الزمالك والمصري، مباراة مصرية خالصة نتمنى فيها التوفيق للفريق الأفضل".