سيطير حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إلى القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة المحترفين المصريين في الخارج، قبل إعلان قائمة معسكر الفراعنة المقبل.

وحسبما ورد لـ الشروق فإن البدري يستهدف السفر إلى إنجلترا والبرتغال من أجل متابعة المحترفين عن قرب، حيث يلعب في الدوري الإنجليزي كلًا من محمد صلاح وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بالإضافة للمدافع أحمد حجازي الذي يلعب في صفوف وست بروميتش بدوري الدرجة الأولى.

كما يهتم حسام البدري بمتابعة والالتقاء مع أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا من أجل تحديد موقفه من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل، في ظل هبوط مستوى المهاجمين في الدوري هذا الموسم.

يُذكر أن المنتخب الوطني كان قد تعادل في أول مباراتين له بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القمر، فيما تنتظره مواجهتين أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.