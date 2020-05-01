الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابية في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على إرهابية توزع مايسمى "الكفالات" وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في كركوك.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإرهابية مطلوبة وفق أحكام الإرهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية وهي من الداعمين لداعش لوجستيا من خلال نقل المواد الغذائية والملابس وكروت تعبئة خطوط الاتصال والمستلزمات الطبية لعناصره الموجودة في المحافظة مقابل مبالغ مالية".

وأشارت إلى أن "الإرهابية توزع مايسمى (الكفالات) على عوائل عصابات داعش المتواجدة في مخيمات النازحين، فضلا عن أن اثنين من أولادها ضمن عصابات داعش الإرهابية أحدهما تم قتلهُ أثناء الاشتباك مع القوات الأمنية عام 2018".

وأضافت أنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف وإيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".