مصر للطيران تنظم رحلات مباشرة إلى الخارجة بالوادي الجديد بدءا من الأحد

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تنظيم رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر بما يسهم في تعزيز فرص الإستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم بأنه من منطلق الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران، فقد تقرر تشغيل رحلات مباشرة بين مطار القاهرة ومطار الخارجة بالوادي الجديد إعتبارًا من 16 يناير الحالي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا يوم " الأحد " المقبل بطراز الإيرباص A220-300، وذلك لخدمة أبناء محافظة الوادى الجديد وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وأضاف أنه من المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى "الخارجة" مع تزايد الطلب على السفر للوادي الجديد.

يشار إلى أنه يمكن لمسافري مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.