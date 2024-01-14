مهاجم الجزائر يرشح منتخب مصر للفوز بأمم أفريقيا

وضع الجزائري إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر وفريق كورتيبا البرازيلي، منتخب مصر ضمن المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال سليماني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، إن منتخبات كوت ديفوار والمغرب ومصر، هم المرشحين المفضلين للفوز بالنسخة الحالية.

وأضاف أن تلك المنتخبات ومن بينها مصر، لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها للفوز بالبطولة، لكنه أشار إلى استعداد فريقه للمنافسة على اللقب الأفريقي والفوز به للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج في 1990 و2019.

وأشاد سليماني بمدرب الفريق جمال بلماضي، مؤكدا أنه السبب الرئيسي في ظهور المنتخب الجزائري بالشكل المميز الذي هو عليه في الوقت الحالي.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بالبطولة، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب أنجولا، غدا الاثنين، قبل أن يواجه بوركينا فاسو يوم 20 من الشهر الجاري، ويختتم مشواره في دور المجموعات باللعب مع موريتانيا بعد ذلك بثلاثة أيام.