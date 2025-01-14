شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وجنوب القطاع، أصيب مواطنان إثر قصف طيران الاحتلال أرض زراعية بالقرب من دوار الـ17 غرب مدينة خان يونس، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف شمال منطقة النصيرات وسط قطاع غزّة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.