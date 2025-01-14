سفير فرنسا لدى بيروت: زيارة ماكرون إلى لبنان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مار جو، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، إن الزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان يوم الجمعة المقبل تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم الثلاثاء السفير مارجو في قصر بعبدا، وبحث معه " في الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بها الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وعدد من المواضيع التي تهم البلدين"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشار السفير مارجو إلى أن " الزيارة الرئاسية الفرنسية تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية- الفرنسية والاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون بالوضع في لبنان."

وتطرق البحث " إلى الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار" بحسب البيان .

يشار إلى أن فرنسا عضو في اللجنة الخماسية ،التي تشرف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وتضم اللجنة الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل".

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق في نوفمبر الماضي والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان الذي غزته في أول أكتوبر الماضي لاستهداف مواقع حزب الله بعد 60 يوما من تطبيقه.





