السوداني: الحكومة العراقية ماضية بمنهج عدم عسكرة المدن في إحياء المناسبات الدينية

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية بمنهج عدم عسكرة المدن، وهو أحد الأساليب التي اعتمدت في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الملقب بـ"الكاظم"، التي ستبلغ ذروتها يوم غد الخميس بمدينة الكاظمية ببغداد.

وقال السوداني، خلال زيارته إلى مدينة الكاظمية "إن مثل هذه المناسبات تعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمهماتها، فضلاً عن مستوى الحرص والمسئولية والتفاني لكل المسئولين والمنتسبين"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهد الاستثنائي طيلة هذه الأيام لغاية انتهاء الزيارة، وأن الدولة بكل سلطاتها تحرص على توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لإحياء وأداء الشعائر الدينية".

وقال السوداني إن "نظامنا السياسي يحترم كل المعتقدات والمذاهب والأديان والتوجهات، والمسئولية تتضاعف علينا في تهيئة كل المتطلبات الأمنية والخدمية لتأمين الزيارة والشعائر الدينية، ونشهد تطوراً واضحاً في كل مناسبة في أداء هذه المهام أمام ملايين الزائرين على مدى أيام".

وتشهد مدينة الكاظمية، منذ عدة أيام، تدفق مئات الآلاف من العراقيين الشيعة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر "الكاظم"، في ظل انتشار أمني كثيف من قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية، لتأمين حركة آمنة للزوار الذين وفدوا مشياً على الأقدام لإحياء المناسبة التي ستبلغ ذروتها يوم غد الخميس.