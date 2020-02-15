دورتموند يقسو على فرانكفورت برباعية نظيفة وينتزع وصافة البوندسليجا

انتزع فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وتقدم دورتموند بهدف سجله لوكاس بيشتشيك في الدقيقة 33، وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 54 ثم سجل رافايل جيريرو الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 74.

ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام لايبزج الذي يواجه فيردر بريمن غدا السبت، وبفارق نقطة خلف بايرن ميونخ الذي يواجه كولون بعد غد الأحد.

في المقابل توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وهذا الفوز هو الثاني عشر لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي العاشرة لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

فرض فريق بوروسيا دورتموند سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى آينتراخت فرانكفورت بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه، في المقابل، اعتمد فرانكفورت على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقت أن تتاح أمامه الفرصة.

وكاد دورتموند أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عندما سدد رافايل جيريرو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء آينتراخت فرانكفورت من الناحية اليمنى لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس كيفن تراب.

بعد تلك الهجمة بدأ فريق فرانكفورت يدخل في أجواء المباراة وبادل دورتموند للهجمات لكنه فشل في تشكيل اي خطورة على المرمى، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق دورتموند الذي فشل في اختراق دفاع فرانكفورت.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي كادت أن تشهد تسجيل دورتموند لهدف التقدم عندما استلم أشرف حكيمي الكرة داخل منطقة جزاء فرانكفورت لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها تراب.

بعدها بدقيقة سجل دورتموند هدف التقدم عندما استلم حكيمي الكرة دخل منطقة الجزاء منت الناحية اليمنى ليمررها إلى لوكاس بيشتشيك على حدود منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف استمرت محاولات دورتموند الهجومية لتسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدم، في الوقت اضطر فريق فرانكفورت للتراجع لوسط ملعبه حتى لا يستقبل هدف ثاني.

ومع ذلك لم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد حيث انحصر اللعب في وسط في أغلب الفترات قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق فرانكفورت عن حذره الدفاعي وباغت دورتموند للهجمات مما جعل دورتموند يتراجع لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 49 سجل جادون سانشو الهدف الثاني لدورتموند عندما لعبت كرة طولية إلى سانشو في الناحية اليسرى استلمها على صدره وتوغل داخل منطقة جزاء فرانكفورت قبل أن يسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

أعطى هذا الهدف الثقة للاعبي دورتموند اللذين واصلوا شن الهجمات وسط ارتباك واضح على لاعبي فرانكفورت.

وفي الدقيقة 54 سجل دورتموند الهدف الثالث عندما مرر سانشو كرة بينية غلى أشرف حكيمي داخل منطقة جزاء فرانكفورت ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها إيرلينج هالاند بتسديدة إلى داخل المرمى.

تراجع فريق دورتموند لوسط ملعبه بعد الهدف الثالث من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهو ما منح فريق فرانكفورت الفرصة لشن الهجمات بحثا عن تقليص الفارق، ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 74 والتي شهدت تسجيل دورتموند للهدف الرابع عندما سدد رافايل جيريرو كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز دورتموند 4 - صفر.