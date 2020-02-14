الإمارات: شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم الجمعة، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات( وام) إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول (41 عاما) ونجله (8 أعوام).

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما" وتعافيها التام من أعراض المرض.

وتعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع "صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية، وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية".

وقالت الدكتورة فاطمة العطار استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع :"نقدم رسالة محبة من شعب الإمارات إلى الشعب الصيني الصديق، ونؤكد تضامننا الكامل معهم في مواجهة هذا المرض".

وأوضحت أن علاج فيروس كورونا يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين وعلاج الاعراض المرضية والتخفيف من المضاعفات حيث لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس.

يذكر أن 5 حالات مازالت تحت المتابعة المستمرة أحدها تحت العناية المكثفة.