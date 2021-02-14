رئيس النواب: العاصمة الإدارية أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل

قال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي: "شرفت بالأمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل؛ للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد".

وأضاف رئيس البرلمان: "وما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب الذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة".

وتابع: "علمت أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضي من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا".

وقال: "والشكر كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة".

وأكمل: "والشكر موصول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضاً لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق".