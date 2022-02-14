البرلمان العربي ينظم مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل

ينظم البرلمان العربي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ،يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، أكد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم الاثنين، أن المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية استثنائية كونه يأتي في مرحلة حرجة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والبرلمانية من أجل بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الدول العربية من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

وأعلن "العسومي" أن عدداً كبيراً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد أكدوا مشاركتهم في هذا المؤتمر، الذي سيمثل مرحلة جديدة من تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت جناحاً مكملاً للدبلوماسية الرسمية في كل المجالات.

وحرصاً من البرلمان العربي على استثمار هذا الجمع الفريد من أجل بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، أعلن "العسومي" أن البرلمان العربي أعد مسودة وثيقة، من المقرر أن تصدر عن المؤتمر، تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الوثيقة تأتي تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن أجل أن تعكس هذه الوثيقة مرئيات كافة المجالس والبرلمانات العربية، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن كافة البرلمانات العربية من أجل مناقشة مسودة الوثيقة، قبل رفعها إلى المؤتمر.