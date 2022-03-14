 الكومي يرصد مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الاتحاد - بوابة الشروق
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الكومي يرصد مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الاتحاد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 5:44 م

قرر يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، رصد مكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، من أجل الفوز في مباراة الاتحاد السكندري المقبل.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ورصد الكومي 10 آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على زعيم الثغر في المواجهة المرتقبة والمصيرية للدراويش.

وفقد فريق الإسماعيلى 31 نقطة في أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدراويش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.


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