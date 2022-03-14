محافظ البحيرة يفتتح معرض «صنع في مصر» لترويج المنتجات المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، اليوم الأحد، معرض "صنع فى مصر" الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات التضامن الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والثقافة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وجمعية رجال الأعمال وبنك مصر ومؤسسة حياة كريمة خلال الفترة ١٢ - ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بأرض سينما النصر الصيفي بدمنهور، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المنتج الوطنى بما يحقق رؤية الدولة للنهوض بالصناعة ودعم الصناع ، والذي سيسهم فى خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

ويضم المعرض ٥٢ عارض موزعين على ٤٨ جناح من مختلف أنحاء المحافظة ، لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة مثل ( المصنوعات الجلدية – الملابس – الإكسسوار - مشغولات والمفارش اليدوية – مصنوعات خشبية – البراويز – الكروشيه والتريكوه – ديكورات - منتجات غذائية – موبيليا وآثاث – أجهزة كهربائية – الشتلات الزراعية – موزايك - أحذية – مأكولات وحلويات ) والتي تناسب جميع الأذواق و بأسعار مناسبة تنافس المستورد.

وأكد محافظ البحيرة أن معرض صنع في مصر، يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطني المحافظة لمساعدة فى تسويق لهذه المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادية بدون أى إلتزامات مالية عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يهدف إلى دعم العارضين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يلبي احتياجات الجمهور و رفع الأعباء عن كاهل الأسر والمواطنين .

وأضاف ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة التي قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ، وخاصة المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل ، مشيراً إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً ، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها .

وأوضح محافظ البحيرة، أن جهاز تنمية المشروعات و المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" ساهموا فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخفض نسبة البطالة.